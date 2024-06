Le bevande energetiche fanno male al cuore: ecco quando prestare attenzione

MeteoWeb

Un recente studio pubblicato sulla rivista Heart Rhythm ha messo in luce i potenziali rischi associati al consumo di bevande energetiche, specialmente per chi soffre di problematiche cardiache genetiche. La ricerca, condotta da un team della Cardiac Electrophysiology Society, della Pediatric & Congenital Electrophysiology Society e della Mayo Clinic, guidato dal dottor Michael J. Ackerman, ha esaminato 144 pazienti che erano sopravvissuti a un arresto cardiaco improvviso. Dei pazienti intervistati, il 5% aveva consumato una o più bevande energetiche poco prima dell’evento.

Bevande energetiche e malattie cardiache

Sebbene lo studio non stabilisca un nesso di causalità diretto, la natura osservazionale della ricerca ha portato gli scienziati a raccomandare cautela e moderazione nel consumo di queste bevande. “Il mercato delle bevande energetiche negli Stati Uniti è in costante crescita da diversi anni,” afferma Ackerman. “La comunità scientifica e medica ha sollevato preoccupazioni riguardo agli ingredienti contenuti in questi prodotti.” Le bevande energetiche possono contenere tra 80 e 300 milligrammi di caffeina per porzione, oltre a stimolanti non regolamentati dalla Food and Drug Administration (FDA), come taurina e guaranà.

Il dottor Ehud Chorin dell’Università di Tel Aviv, in una nota editoriale di accompagnamento, ha evidenziato che “i risultati di questo studio si aggiungono al crescente corpus di prove che correlano determinati alimenti agli effetti aritmogeni, specialmente nei soggetti ad alto rischio.” Ackerman ha inoltre osservato che “la nostra indagine ha evidenziato una relazione temporale tra il consumo di bevande energetiche e gli eventi di arresto cardiaco improvviso in sette pazienti, ma abbiamo osservato anche diversi potenziali fattori di rischio in altri pazienti, come la privazione del sonno, la disidratazione, l’alimentazione, l’uso di determinati farmaci e il post partum.”

Raccomandazioni

Alla luce di questi risultati, è chiaro che il consumo di bevande energetiche, soprattutto in combinazione con altri fattori di rischio, potrebbe aumentare la probabilità di arresto cardiaco nei soggetti predisposti. Pertanto, i medici e i pazienti dovrebbero essere consapevoli dei potenziali pericoli e valutare attentamente l’uso di queste bevande. Moderazione e consapevolezza sono chiave per prevenire complicazioni gravi.

