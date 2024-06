Maltempo, Cdm: “4,3 milioni per il Comune di Bardonecchia”

MeteoWeb

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato “l’ulteriore stanziamento di euro 4.350.000 per la realizzazione degli interventi relativi allo stato d’emergenza già deliberato in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico che si è verificato il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del comune di Bardonecchia della città metropolitana di Torino”. È quanto si legge nel comunicato ufficiale di palazzo Chigi.

