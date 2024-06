Maltempo, Curcio in arrivo ad Aosta

MeteoWeb

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, è in partenza per Aosta, dove alle 22.00 di oggi, incontrerà le istituzioni locali e le strutture operative per fare il punto della situazione dopo l’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito la Regione. Al vertice operativo, che si svolgerà presso la Sede della Protezione Civile regionale, parteciperà in video-collegamento anche il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, oltre alle istituzioni e le omologhe strutture di protezione civile locali impegnate in particolare nel torinese interessato dagli effetti del maltempo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.