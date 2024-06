Maltempo, i dati pluviometrici dei temporali in Provincia di Alessandria: quasi 60mm in poche ore

MeteoWeb

Temporali violentissimi hanno colpito nel pomeriggio di oggi il basso Piemonte, al confine con la Liguria. I fenomeni più estremi hanno interessato la provincia di Alessandria, dove a Serravalle Scrivia s’è verificata una grandinata davvero pazzesca, tale da imbiancare tutto il territorio (come possiamo vedere nelle immagini a corredo dell’articolo). In meno di due ore sono caduti 58mm di pioggia a Brignano Frascata, 49mm a Garbagna, 38mm a Sardigliano, 33mm a Roccaforte Ligure, 30mm ad Arquata Scrivia, 26mm a Ovada, 23mm a Castellania, 17mm a Basaluzzo, 14mm a Novi Ligure.

