Maltempo Piemonte, forti temporali nell’Alessandrino: Serravalle Scrivia imbiancata dalla grandine | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un altro pomeriggio-sera di temporali localmente intensi attende il Centro-Nord con il rischio di grandine, nubifragi e raffiche di vento. Forti temporali hanno colpito il basso Alessandrino, in Piemonte. Una violenta grandinata ha imbiancato Serravalle Scrivia, così come altre località vicine. I nubifragi hanno provocato accumuli pluviometrici finora di 49mm a Brignano Frascata, 40mm a Garbagna, 27mm a Sardigliano, Roccaforte Ligure, 25mm a Ovada, 22mm ad Arquata Scrivia. I temporali hanno colpito anche oltre il confine con la Liguria, con grandinate anche sull’Appennino ligure, come a Crocefieschi.

Altri temporali stanno colpendo parte dell’Emilia Romagna, del Veneto e le aree costiere della Toscana: attenzione al rischio di grandine, nubifragi e raffiche di vento. Temporali in atto anche nel nord della Puglia.

Grandinate sull'Appennino ligure, le immagini da Crocefieschi

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Foto





/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.