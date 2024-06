Maltempo Emilia Romagna, forti temporali nel Bolognese: strade allagate

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito oggi l’Emilia Romagna, in particolare le province di Bologna e Ferrara. Una supercella ha colpito il Bolognese, scaricando 29mm di pioggia a Longara, 21mm a Crespellano, 16mm a Granarolo, 15mm a Calcara. Nel Ferrarese, invece, sono caduti 25mm a Bando, 22mm a Comacchio, 21mm a Lagosanto.

I temporali hanno causato disagi in alcuni Comuni di pianura del Bolognese, con strade allagate e modifiche alla viabilità. Sulla sua pagina Facebook, ad esempio, il Comune di Budrio informa che “causa bomba d’acqua è interrotta via Dugliolo da Cimitero a via Casona“. Problemi simili a Granarolo dell’Emilia, dove però la situazione sembra essere tornata alla normalità. La Polizia locale ha fatto sapere su Facebook che “a causa dell’intensa pioggia alcune vie risultano parzialmente allagate, tra cui via Andrea Costa, via XXV Aprile e via Don Minzoni”, ma in un aggiornamento pubblicato successivamente si legge che la viabilità è stata ripristinata, in quanto “l’acqua è defluita liberando le strade“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

