Maltempo Emilia Romagna, uomo sepolto da una frana in Val d’Aveto

Il maltempo dei giorni scorsi è all’origine della frana che ha sepolto un uomo in Val d’Aveto, nel Piacentino. La persona coinvolta è un uomo di 71 anni della provincia di Bergamo. Sono in corso le operazioni per rimuovere roccia, terra e alberi che si sono staccate con la frana. L’uomo, che nella zona ha una seconda casa, si trovava in una strada tra le frazioni di Curletti e Cattaragna, Comune di Ferriere, quando è stato travolto. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco con squadre specializzate, i Carabinieri e il Soccorso Alpino.

