Maltempo, il fiume Secchia continua a salire: piena storica a Modena

MeteoWeb

A Modena il fiume Secchia sta registrando uno dei livelli più alti di sempre, e lo sta facendo in estate, secondo quanto riporta Emilia Romagna Meteo. Poco fa, a Ponte Alto, il fiume (ostruito dai detriti provenienti dall’Appennino) ha raggiunto un livello di 10 metri e 99 cm, superando di 99 cm la soglia rossa (aumento di 8 cm/ora). L’ultimo record risale al 2020, quando il fiume raggiunse 11 metri e 7 cm.

Per quanto riguarda la situazione dei ponti, a causa della piena del fiume Panaro è stato chiuso al transito, a scopo precauzionale, il ponte di Navicello vecchio a Modena lungo la diramazione della strada provinciale 255. Al momento restano aperti gli altri ponti della rete viaria provinciale, mentre prosegue il monitoraggio da parte di tecnici per la situazione delle strade.

Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ha sottolineato che “questa ondata di maltempo sta seriamente mettendo alla prova il reticolo viario provinciale e non solo, con decine di interventi su tutta la fascia appenninica e collinare. Ringrazio il prezioso lavoro dei tecnici e degli operatori provinciali, che da ieri pomeriggio lavorano incessantemente per garantire la massima transitabilità delle strade e raccomando a tutti di limitare gli spostamenti per evitare situazioni potenzialmente pericolose e per non congestionare la rete viaria, anche perché sono molte le strade che, seppur aperte al transito, non sono in condizioni ottimali“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.