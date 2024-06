Allerta Meteo, Italia flagellata dal maltempo: situazione critica al Centro/Nord, piogge anche al Sud

MeteoWeb

Continua ad imperversare il maltempo sull’Italia, senza sosta, da giorni. Oggi i fenomeni piovosi hanno interessato anche il Sud, la Sicilia nelle prime ore del mattino e adesso la Campania e alcune aree di Basilicata, Puglia e Molise. Ma i fenomeni più estremi stanno continuando a colpire il Nord, dove si sviluppano in continuazione temporali molto forti che provocano nubifragi e inondazioni. Gravi le conseguenze del maltempo sul territorio, soprattutto in Emilia Romagna dove si registrano numerose criticità.

Inoltre fa molto freddo, come in pieno autunno: le massime giornaliere si sono fermate addirittura a +20°C a Piacenza, +21°C a Parma, Cuneo e Brescia, +22°C ad Aosta, +23°C a Bologna e Bergamo, +24°C a Milano, Torino, Genova e Novara. Mancano soltanto i carretti con le caldarroste sui marciapiedi…

Gravi criticità stanno interessando buona parte del Centro/Nord, con piene storiche dei fiumi, grandi laghi ai limiti dell’esondazione, freddo e neve fuori stagione sulle Alpi:

Il maltempo, però, sta interessando anche il Sud, seppur in modo più modesto. In Campania piove in modo diffuso e al momento sono accumulati 14mm di pioggia ad Avellino e Atripalda, 13mm al Monte Faito e ad Agerola, 11mm a Monteforte Irpino e Cesinali, 9mm a Montefalcone, 8mm a Sorrento e Positano, 7mm a Salerno e Vico Equense. Sta continuando a piovere anche nel pomeriggio.

In Sicilia, invece, è tornato a splendere il sole dopo le estese piogge delle prime ore del mattino, diffuse dal trapanese al nisseno e più intense nelle zone interne di messinese e catanese, sui Nebrodi: spiccano i 14mm di pioggia caduti al Monte Colla, e poi ancora 13mm a Santa Domenica Vittoria, 12mm a Mastrostefano, 11mm a Maniace, Cesarò e Miraglia.

Nel pomeriggio-sera di oggi avremo altri forti temporali al Centro/Nord: i fenomeni più estremi colpiranno Romagna, marche e Abruzzo, ma attenzione anche in Toscana, Sardegna e in generale al Nord:

Allerta Meteo: forte maltempo anche domani, mercoledì 26 giugno

Anche domani, mercoledì 26 giugno, il maltempo continuerà a flagellare l’Italia e in modo particolare le Regioni del Centro/Nord. Proprio domani pomeriggio, infatti, forti temporali colpiranno tutto l’arco alpino e il versante adriatico dell’Appennino, forti dalla Romagna alle Murge:

