Alluvione in Emilia-Romagna, situazione critica nel Parmense: Langhirano, Lesignano e Mulazzano sott’acqua | LIVE

MeteoWeb

Situazione critica in Emilia-Romagna con la pioggia che continua e i fiumi che continuano ad ingrossarsi: è emergenza in alcune zone di Appennino reggiano, modenese, parmense e piacentino dove diversi Comuni hanno lanciato messaggi di allerta alla popolazione, invitandola a limitare gli spostamenti. Dalle prime ore della giornata sono in corso circa 50 interventi dei vigili del fuoco a Langhirano (immagini nella gallery, allagamenti dovuti ad esondazione di un torrente), Lesignano e Mulazzano.

Per far fronte ai danni causati dalle forti piogge che stanno colpendo l’Emilia-Romagna i vigili del fuoco hanno effettuato da ieri oltre 180 interventi, la maggior parte di questi per allagamenti e movimenti franosi su strade di collegamento. In provincia di Forlì-Cesena sono stati portati a termine 42 soccorsi, più colpita la zona di Bagno di Romagna. Nel Modenese, dove sono stati effettuati 70 interventi, per l’esondazione del fiume Secchia le squadre hanno evacuato una famiglia residente a Campogalliano. Nella notte squadre di Bologna hanno operato a Marzabotto e Vergato per diversi movimenti franosi lungo la SS 64 prestando assistenza ad automobilisti in difficoltà. A Reggio Emilia effettuati 30 interventi, più interessate dal maltempo Rubiera, Casalgrande e Felina. A Parma, dove in diversi punti è esondato il torrente Termina, sono stati svolti 20 interventi per prosciugamenti e danni d’acqua.

L’innalzamento del livello dei fiumi prosegue rapido ed elevato nel Modenese: superata soglia 3 (10,10 metri) a Ponte Alto. La piena del Secchia transiterà nelle prossime ore sul territorio solierese e “siamo entrati in fase di allarme: meglio evitare gli spostamenti in auto“, viene spiegato in una nota. “I residenti in prossimità dell’argine del fiume sono invitati a spostarsi ai piani alti. Nel frattempo è aperto il COC (Centro Operativo Comunale) ed è sempre attivo e costante il monitoraggio degli argini con i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile che ringraziamo“.

Alluvione in Emilia-Romagna, situazione critica nel Parmense

Maltempo in Emilia-Romagna, le immagini da Campogalliano

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.