Maltempo nella notte da Nord a Sud: Emilia-Romagna, Toscana e Veneto le più colpite | LIVE

L’alta pressione rimane distante dall’Italia, mentre un vortice situato sul Tirreno continua a influenzare la situazione meteo in molte regioni, determinando forte instabilità. Anche oggi sono previsti rovesci e temporali, soprattutto al Centro/Nord, con fenomeni sparsi ma anche di forte intensità. Le piogge potrebbero essere abbondanti, con conseguenti criticità idrogeologiche. Nelle scorse ore si sono registrate precipitazioni da Nord a Sud, tra forti temporali e piogge sparse, ma è l’Emilia-Romagna che fa registrare anche oggi gli accumuli più significativi: rilevati (dalla mezzanotte) 60 mm a Casina (RE), 55 mm a Baiso (RE) e Canossa (RE), 48 mm a Neviano degli Arduini (PR), 44 mm a Ostellato (FE). Si segnalano inoltre, nelle altre regioni, 45 mm a Sambuca Pistoiese (PT) e 41 mm a Pojana Maggiore (VI).

I temporali non danno tregua dunque all’Emilia-Romagna, attivi anche sull’alta Toscana e basso Veneto. Per quanto riguarda i fiumi, rimane sotto stretto monitoraggio la piena del Secchia fino a Modena, ma anche il fiume Enza a Sant’Ilario d’Enza. Il torrente Tiepido sta sfiorando la soglia di allerta rossa.

