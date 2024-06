Maltempo e fusione della neve: in Valle d’Aosta allerta per la Dora di Valgrisenche

MeteoWeb

Piogge e fusione della neve in Valle d’Aosta fanno scattare “il livello di allerta per rischio idraulico sulla Dora di Valgrisenche, in conseguenza del fatto che la diga di Beauregard non può invasare al di là di una certa quota idrometrica, per cui è obbligata a rilasciare per motivi di sicurezza nella Dora quantitativi via via crescenti di portata“: è quanto ha dichiarato all’ANSA Valerio Segor, capo della protezione civile regionale. “Il rilascio supera i 12 metri cubi al secondo, quindi iniziano a esserci potenziali situazioni che possono andare in criticità. Corpo forestale e Comune monitorano la situazione e adottano tutte le misure del caso“.

