Maltempo, grandinate distruttive in Piemonte: devastazione a Cuorgnè | FOTO

Una violentissima grandinata ha devastato nella tarda serata Cuorgnè, Rocca Canavese, Forno Canavese, Corio e Borgiallo, in Piemonte. Chicchi enormi, danni gravissimi che si potranno appurare meglio soltanto a perturbazione conclusa nella giornata di domani. Molte automobili sono distrutte, con i parabrezza bucati. Il maltempo sta colpendo in modo molto pesante il Piemonte centro-settentrionale e la Valle d’Aosta: nelle ultime sei ore sono caduti ben 172mm di pioggia a Noasca, 155mm all’Alpe Veglia, 130mm a Cogne, 119mm al Rifugio Zamboni Zappa, 115mm a Varzo, 109mm a Forno Alpi Graie, 106mm a Macugnaga, 100mm a Balme, 70mm a Corio, 49mm ad Avigliana, 46mm a Borgone Susa.

A causa del maltempo si registrano esondazioni dei torrenti principali nella vallata di Cogne. Il paese è già isolato per una frana caduta alcune ore fa. Nella vallata si sono verificate colate detritiche lungo cinque canaloni e si registra l’esondazione del torrente Valnontey.

Le autorità invitano la popolazione a non transitare sulla viabilità comunale. La colata detritica che ha imposto la chiusura della strada regionale per Cogne si è verificata nella zona della frazione di Epinel. Un altro dissesto ha bloccato il transito per la frazione di Valnontey. Qui, tra le 14 e le 20, i pluviometri hanno registrato circa 100 millimetri di pioggia caduta, il doppio rispetto alla zona di Champorcher. A Cogne le colate detritiche si sono verificate lungo i canaloni del Pont du Teuf, Costa del Pino, Trajo, Les Ors, Tsa de sèche.

Il Centro funzionale regionale della Valle d’Aosta segnala il superamento della soglia di allerta H2 (la seconda su una scala crescente di tre punti) nei corsi d’acqua a Gressoney, Cogne e Valsavarenche.

Situazione critica anche in Piemonte.

