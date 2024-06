Maltempo, disastrosa alluvione tra Piemonte e Valle d’Aosta: allarme per il lago di Ceresole

MeteoWeb

Disastrosa alluvione in atto tra Piemonte e Valle d’Aosta: forti temporali imperversano da ore nelle medesime aree, sono già caduti 149mm di pioggia a Noasca e 91mm a Cogne ma continua a diluviare in modo incessante. Le situazioni più critiche nelle valli Orco, Soana e nelle valli di Lanzo. A Chialamberto, in Val Grande, lo Stura sta rompendo gli argini. Tutti i bacini della zona sono oltre i livelli di pericolo. Anche il lago di Ceresole è salito rapidamente ed è al limite dell’esondazione: se sarà necessario aprire la paratoia, si rischia la catastrofe. La strada per Ceresole è già stata chiusa. Criticità anche a Usseglio per una frana.

Le immagini che arrivano dalle località colpite sono drammatiche:

Disastrosa alluvione in Piemonte, immagini terribili da Noasca

Alluvione in Piemonte, situazione drammatica a Chialamberto

Alluvione in Piemonte, a Noasca situazione drammatica

Alluvione Piemonte, le immagini da Noasca fanno paura

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.