Maltempo in Germania, tempesta su Dortmund: tutte le FOTO del mega temporale allo stadio

MeteoWeb

Un violentissimo temporale in mondovisione ha colpito il Westfalenstadion di Dortmund questa sera, proprio pochi minuti dopo il fischio d’inizio del secondo Ottavo di Finale degli Europei del 2024 tra i padroni di casa della Germania e la Danimarca. La partita è stata sospesa per pioggia e grandine, con pesanti allagamenti all’impianto e disagi per i tifosi. Le squadre sono tornate negli spogliatoi.

Dopo il passaggio della tempesta, la partita è ricominciata dopo poco meno di mezz’ora. All’inizio del secondo tempo, i tedeschi sono passati in vantaggio. Nel pomeriggio, a Berlino, l’Italia è stata eliminata dalla Svizzera che ha vinto 2-0 nell’unica partita condizionata dal gran caldo in quest’europeo che si sta giocando da due settimane, e che continuerà analogamente, all’insegna di freddo anomalo e maltempo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.