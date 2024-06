Maltempo, sulla Marmolada vento fino a 110km/h la scorsa notte

MeteoWeb

Raffiche di vento fino a 110km/h hanno sferzato la scorsa notte la cima della Marmolada, a Punta Penia, durante la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulle regioni del Nord. Le minime sulla vetta della Marmolada, a 3.343 metri, anche di giorno rimangono vicino allo zero; oggi intorno ai +3°C. La montagna più alta delle Dolomiti ed il suo ghiacciaio appaiono in queste settimane ancora completamente innevati e impraticabili per l’escursionismo. Una situazione che riguarda anche molti sentieri d’alta quota, nei quali la neve è ancora ben presente.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.