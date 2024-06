Maltempo, nubifragi sull’Appennino emiliano-romagnolo: allagamenti a Bagno di Romagna

MeteoWeb

Un vortice posizionato sul Tirreno influenza il tempo su gran parte d’Italia, determinando forte instabilità. In particolare si segnalano in queste ore temporali e rovesci intensi in Emilia-Romagna. Il crinale romagnolo, il medio-alto Appennino emiliano e il parmense sono interessati da accumuli di pioggia significativi. Un nucleo precipitativo molto intenso interessa l’alto Appennino romagnolo, causando un aumento del livello del fiume Bidente a Santa Sofia, anche se al momento non preoccupante.

A causa delle intense precipitazioni si segnalano allagamenti a San Piero in Bagno, frazione di Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena. A seguito delle precipitazioni che hanno interessato il Comune, sono al lavoro 3 squadre dei Vigili del Fuoco sul territorio comunale per far fronte ad una decina di richieste di assistenza a seguito di allagamenti e danni causati dall’acqua.

Segnalato l’innalzamento del Savio a Quarto. Il livello è aumentato di 230 centimetri in circa 1 ora.

