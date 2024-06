Maltempo Piemonte, Pichetto: “servono immediate misure straordinarie”

MeteoWeb

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto segue gli sviluppi della perturbazione che ha colpito alcune zone del Piemonte, provocando ingenti danni e disagi diffusi. “La nostra regione è colpita dall’eccezionale ondata di maltempo, ancora in corso: servono pertanto immediatamente misure straordinarie per affrontare l’emergenza – dichiara Pichetto – Ringrazio gli uomini della Protezione Civile del Piemonte, da ieri sera a lavoro, le squadre dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino ed i volontari del Coordinamento regionale. Il mio pensiero e il mio abbraccio va a tutte le Comunità coinvolte”.

