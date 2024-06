Maltempo Piemonte: tecnici al lavoro nel Torinese per il ripristino della viabilità

MeteoWeb

Una notte di intenso lavoro ha visto impegnato il personale della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Torino nelle Valli Orco e Soana, nelle Valli di Lanzo e in altre aree del Canavese, sia di montagna che di pianura, a causa delle forti precipitazioni. In Valle Orco, si sta lavorando per liberare la Strada Provinciale 460 dalla frana nei pressi di Fornolosa di Locana, con l’obiettivo di ripristinare al più presto la transitabilità nel tratto tra Fey e Fornolosa. Già ieri sera, una ditta appaltatrice locale era intervenuta per limitare i danni. Questa mattina, ulteriori mezzi delle ditte appaltatrici, il personale della Direzione Viabilità e i Vigili del Fuoco sono al lavoro per rimuovere il materiale presente sulla carreggiata. L’obiettivo è permettere entro fine mattinata il transito ai mezzi di soccorso, ai residenti e ai turisti bloccati in alta valle. A Noasca, è stato riaperto il ponte lungo la SP 460, chiuso precauzionalmente ieri sera.

Sulla Strada Provinciale 47 della Val Soana, a Ingria, il materiale caduto sulla carreggiata a seguito di una frana è stato rimosso grazie ai mezzi forniti dal Comune e da una ditta appaltatrice della Città Metropolitana. Il transito è ora consentito con prudenza, e si sta procedendo alla pulizia del fondo stradale. Nella Val Grande di Lanzo, sulla Strada Provinciale 33 a Chialamberto, il ponte sul torrente Vassola è stato chiuso precauzionalmente, con deviazione su una strada comunale. Sono in corso valutazioni tecniche per verificare eventuali danni alle scogliere dell’alveo vicino al ponte.

“Oltre alle frane e alle chiusure precauzionali di ponti, il personale della Città metropolitana di Torino nelle ultime 24 ore è dovuto intervenire per rimuovere alberi caduti sulle strade provinciali e assicurare che il transito potesse avvenire in sicurezza – ha spiegato il Consigliere metropolitano delegato alla Protezione Civile, Pasquale Mazza – l’impegno congiunto del nostro personale, delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa, dei gruppi locali della Protezione Civile e degli Aib ha consentito di intervenire tempestivamente”.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.