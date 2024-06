Maltempo Piemonte, goccia fredda dal Nord: temperature giù di 8-9°C

MeteoWeb

Maltempo diffuso in Piemonte, oggi e lunedì 24 giugno, in particolare sulla parte centro-meridionale della regione. A portare le piogge – spiega Arpa, l’agenzia regionale di protezione ambientale – è la ‘goccia fredda’ scesa dal Nord Europa, prima sulla Francia orientale e poi sul Nord-Ovest italiano. Rovesci e temporali si sono prima sviluppati a ridosso dei rilievi alpini e si sono poi estesi alle zone di pianura e collina.

Le temperature a metà mattinata, domenica 23 giugno, sono state di 8-9°C inferiori rispetto a ieri: +17°C nel centro di Torino, +15,4°C a Cuneo. Termometro sotto lo zero, la scorsa notte, in alta quota: -0,5°C al Colle dell’Agnello (Cuneo), -0,4°C a Sestriere Fraiteve, -4,2°C sulla Gran Vaudala, -13,3°C ai 4.560 metri della Capanna Margherita, sul Monte Rosa.

Ancora maltempo lunedì 24 poiché – spiega sempre Arpa – la depressione scesa dal Nord Europa è bloccata da “un vasto promontorio anticiclonico che dall’Egeo si protende fino alla penisola scandinava”.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.