Maltempo Piemonte: forti temporali e grandine, Shelf Cloud nell’Astigiano | FOTO e VIDEO

Altra giornata di forti temporali in Piemonte, che stanno producendo intensi nubifragi e grandinate. In questo momento, i fenomeni stanno colpendo Cuneese, Astigiano, Alessandrino, Colline del Po e Vercellese. Un’imponente Shelf Cloud (o nube a mensola) si è formata nell’Astigiano. Sul fronte piogge, al momento i temporali hanno scaricato 21mm a Dronero, 17mm a Marene, 13mm ad Asti, Monterosso Grana, 11mm a Rivoli, Castelmagno.

Poco prima, intorno alle 15, altri forti temporali hanno colpito il Novarese con intense grandinate. Nel nord del Piemonte, nelle ultime 24 ore, sono caduti 62mm di pioggia al Mottarone, 44mm al Monte Mesma, 26mm a Cellio, 23mm a Sabbia.

I temporali sono in moto verso est e stanno già interessando la Lombardia, in particolare il Pavese. Altri forti temporali sono in atto nel nord-est dell’Emilia Romagna e al confine tra Lombardia e Veneto: prestare attenzione a nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

Violenta grandinata a Morano sul Po, nell'Alessandrino

Anche oggi forti temporali colpiscono il Piemonte

