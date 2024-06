Maltempo Piemonte: tornado provoca danni a Bassignana | FOTO

MeteoWeb

La situazione meteo sul Piemonte è migliorata in serata, con i temporali che ora si spostati sul Nord-Est. Ma oggi la regione è stata duramente colpita, con grandine di grosse dimensioni nel Cuneese e nel Torinese e nubifragi. Ma non solo. Il maltempo in Piemonte ha prodotto anche un tornado oggi, in particolare a Bassignana, in provincia di Alessandria. Sembrerebbe essere stato un tornado di tipo landspout: ha toccato terra per pochi minuti ma è comunque riuscito a provocare danni. Le segnalazioni dalla zona indicano vasi molto pesanti rovesciati e alberi spezzati in un campetto di pioppi.

Ad Alessandria, il vento ha abbattuto una pianta all’altezza del Ponte Forlanini: i Vigili del Fuoco hanno liberato la strada. Un albero è caduto anche in strada Astigliano, tra Valmadonna e Valenza, bloccando la strada. Inoltre, a Valmacca, sempre nell’Alessandrino, si è abbattuta una forte grandinata, con chicchi di medie dimensioni.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.