Maltempo Sicilia, seconda giornata consecutiva di forti piogge nel cuore dell’isola

Seconda giornata consecutiva di forti piogge nelle zone interne della Sicilia, proprio le più colpite dalla siccità degli ultimi mesi. Soltanto oggi pomeriggio, in poche ore, si sono verificati forti temporali che hanno provocato locali nubifragi nel cuore dell’isola: sono caduti ben 37mm di pioggia a Piano Provenzana (Etna Nord), 23mm alla Serra di Bubudello, 20mm al Lago Olivo, 19mm a Capodarso, 15mm a Caltanissetta e Piazza Armerina, 12mm a Mirabella Imbaccari, Turolifi e Petralia Sottana, 11mm a Randazzo, 10mm a Sutera, 7mm a Serracanale e Moio Alcantara, 6mm a Enna e Casteltermini, 5mm a Resuttano e Cammarata, 4mm a Floresta, Centuripe e Castiglione di Sicilia, 3mm ad Acitrezza, Ganti, Trappeto e San Giovanni La Punta.

La Sicilia ha sofferto un lungo periodo di siccità in concomitanza con il fenomeno di El Niño che ha determinato un netto deficit idrico nell’isola tra l’autunno scorso e la primavera di quest’anno, ma già dallo scorso mese di maggio la situazione è cambiata, le piogge sono arrivate, seppur ancora non così abbondanti da ripristinare la normalità. Tuttavia, sta piovendo più della norma (non dimentichiamo che siamo già a giugno, in estate, eppure si susseguono giornate di fresco e maltempo) ed è quindi probabile che l’emergenza venga presto scongiurata.

Maltempo in Sicilia, temporale a Piazza Armerina

