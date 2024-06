Maltempo Spagna, caos all’aeroporto di Maiorca finito sott’acqua: voli sospesi | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo continua a provocare disagi in Spagna. Oltre agli allagamenti nella regione di Murcia, nel sud-est del Paese, la pioggia sta provocando inondazioni anche a Maiorca. Soprattutto nelle zone di Palma, come Coll d’en Rabassa e l’aeroporto Son Sant Joan, dove le forti piogge hanno influenzato anche il traffico aereo.

Poco dopo mezzogiorno, si è formato un forte temporale nella parte occidentale dell’isola di Maiorca, provocando piogge molto intense in alcune stazioni vicino a Palma e all’aeroporto. Nella rete ufficiale, le registrazioni alla stazione dell’aeroporto di Palma mostrano 71,8mm di pioggia e al di fuori della rete ufficiale si registrano fino a 130mm. Una situazione complicata che ha lasciato aree dell’aeroporto allagate; la pioggia si è infiltrata anche all’interno dal tetto, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Il temporale ha provocato forti allagamenti nelle strutture, particolarmente colpiti il ​​Duty Free e il parcheggio dei dipendenti, dove l’acqua ha raggiunto l’altezza delle ginocchia. L’aeroporto ha dovuto attivare il piano di emergenza a causa degli allagamenti negli ingressi e in alcune zone dell’edificio.

La tempesta si è verificata direttamente sopra l’aeroporto, rimasto non operativo per un’ora e mezza. La pista è stata completamente allagata, rendendo impossibile il normale funzionamento dello scalo. I voli sono stati sospesi per almeno due ore: alcuni aerei sono stati dirottati su altri aeroporti. Ora la situazione sta lentamente migliorando ma restano notevoli ritardi sia per gli arrivi che per le partenze. Sulle piste sono ancora in corso lavori di rimozione dell’acqua, così come all’interno dell’aeroporto.

Problemi per il maltempo si registrano su tutta l’isola di Maiorca. L’Aemet aveva attivato il livello massimo arancione per il rischio pioggia sulle Baleari.

Maltempo Spagna, disastro allagamenti all'aeroporto di Maiorca

