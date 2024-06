Maltempo Spagna, nubifragi e grandine nella regione di Murcia: allagamenti e danni | VIDEO

MeteoWeb

Un forte temporale ha attraversato oggi la Regione di Murcia, nel sud-est della Spagna. In punti come Calasparra e Molina de Segura, secondo i dati della Confederazione Idrografica di Segura, in un’ora sono stati superati i 50mm di pioggia. L’Aemet (agenzia meteorologica spagnola) mantiene in allerta arancione fino a mezzanotte sia l’Altiplano che il Nord-Ovest, anche se le previsioni, che indicavano una massima di 30mm in un’ora, sono già state superate. La tempesta è entrata nella Regione di Murcia attraverso il Nord-Ovest e l’Altiplano. Lì sono cadute le prime piogge del pomeriggio, soprattutto a Calasparra e Moratalla, poi le nubi si sono spostate verso la Vega del Segura.

L’intensità delle piogge ha allagato le strade di molti comuni come nella capitale Murcia, a Moratalla, Molina de Segura e Las Torres de Cotillas. Inoltre sono state registrate anche grandinate. Nella capitale, anche le vie centrali come Trapería sono state inondate dalla grande quantità di acqua concentrata in una sola ora.

La grandine grossa caduta a Yecla, nella Regione di Murcia

Forte nubifragio con grandine a Molina de Segura, in Spagna

Seconda tempesta in 48 ore

È la seconda tempesta che attraversa la Regione di Murcia in sole 48 ore. Sabato 8 giugno, il maltempo ha lasciato alberi caduti, grandine e pioggia che hanno colpito anche il Nord-Ovest. Inoltre ha causato danni a più di 1.500 ettari di alberi da frutto a Cieza e Calasparra.

Maltempo Spagna, fiumi nelle strade di Moratalla

Forti piogge in Spagna, allagamenti a Moratalla

Gli effetti delle forti piogge a Moratalla, in Spagna

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.