Maltempo, forti temporali in Lombardia: nubifragi e allagamenti a Varese

Forti temporali sono in atto sul nord del Piemonte e sul nord della Lombardia. In particolare, in Lombardia, in questo momento sono colpite le province di Como, Varese, Lecco e Bergamo. Il Varesotto è stato colpito da un violento nubifragio dalle ore 16, che ha scaricato ben 98mm di pioggia a Porto Ceresio, 67mm a Crosio della Valle, 40mm a Buguggiate. Nel vicino Comasco, sono caduti 52mm a Colma di Sormano, 43mm a Brunate San Maurizio, 42mm a Como.

A seguito delle forti precipitazioni, sono segnalati allagamenti a Varese, come nell’area dello stadio Franco Ossola. Altri nuclei temporaleschi sono in avvicinamento dal Piemonte.

