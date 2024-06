Maltempo Piemonte, temporale violentissimo su Torino: danni per grandine e pioggia | FOTO e VIDEO LIVE

MeteoWeb

Si intensificano i temporali al Nord-Ovest in serata. In questo momento, forti temporali stanno colpendo il nord del Piemonte e della Lombardia, in particolare Torinese, Biellese e Novarese, ma anche Varesotto, Comasco, Lecchese, Bergamasco e Milanese. Le zone interessate dai temporali sono colpite da nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

Tra le zone interessate c’è anche Torino, colpita da un nubifragio accompagnato dalla grandine che sta iniziando a provocare i primi danni e disagi. Per esempio, si registrano infiltrazioni d’acqua al Circolo Nord tennis dopo 15 minuti di grandine mista a pioggia forte. Sulla città, sono già caduti 15mm di pioggia e la temperatura è crollata da +26°C a +19°C. A seguito del nubifragio, si registrano anche allagamenti in alcune strade della città.

Nel Canavese, si sta formando una Shelf Cloud (o nube a mensola). Sul fronte piogge, segnaliamo i seguenti dati pluviometrici parziali: 28mm a Candia, 19mm a Brandizzo, 18mm a Caselle Torinese.

Maltempo, grandinata a Torino

Maltempo, temporale con grandine a Torino

Maltempo, allagamenti a Torino

Maltempo, il temporale che ha colpito Torino

Maltempo Piemonte, Shelf cloud in formazione sul Canavese

Maltempo, nubifragio con grandine a Castellamonte, nel Torinese

Maltempo Piemonte, arcobaleno sulla città di Moncalieri

