Maltempo: tra 2022 e 2023 raddoppiati i danni per grandine sulle auto

I danni causati dalla grandine sono più che raddoppiati tra il 2022 e il 2023 secondo i dati di Car Clinic, prima rete di carrozzerie di proprietà in Italia, che ha svolto un’analisi sui fenomeni grandigeni, diventati purtroppo sempre più estremi negli ultimi anni. Nel 2023, le regioni in cui si sono maggiormente manifestati gli eventi sono state Veneto, Lombardia e Friuli–Venezia Giulia. Il fenomeno si sta allargando sempre più a province storicamente meno impattate come ad esempio Udine, Pordenone e Trento.

Analizzando le riparazioni della stagione si è osservato un significativo incremento della gravità. Di tutti gli interventi eseguiti sui danni del 2023, il 39% è relativo a danni lievi che sono stati risolti con la lavorazione a freddo (attraverso i tecnici “levabolli”, che con l’utilizzo di attrezzature apposite e una manualità esperta riportano la carrozzeria allo stato originale senza intaccare la vernice), il 56% a danni più gravi che hanno richiesto lavorazione a freddo e a caldo (con ripristino della lamiera a freddo e successiva verniciatura), mentre nel 5% dei casi è stato necessario sostituire integralmente parti in lamiera, come cofani e tetti.

L’aumentata intensità dei fenomeni grandinigeni è comprovata anche dall’elevato numero di bolli riscontrato sulle vetture riparate da Car Clinic (in media 450 – con picchi oltre ai 1000 bolli in diversi casi).

