Maltempo Veneto: allagamenti e frane in Alto Vicentino e Valle del Chiampo, attesa la piena del Livenza

Il tempo migliora in Veneto e l’allerta è rientrata anche a Vicenza. Oggi alle 9 il livello del fiume Bacchiglione, dopo aver raggiunto ieri i 5 metri, è già sceso a poco più di 2 metri, evitando così la necessità di attivare le pompe idrovore precauzionalmente installate nella zona dello stadio Menti, una delle aree più vulnerabili della città. La situazione è stata più difficile in provincia, dove forti temporali hanno nuovamente colpito vaste aree dell’Alto Vicentino, causando allagamenti e smottamenti a Malo e Isola Vicentina. Anche nella parte Ovest della provincia, come a Valdagno e nella Valle del Chiampo, si sono verificati allagamenti e frane, che hanno richiesto interventi immediati.

Attualmente, si sta monitorando la propagazione delle onde di piena lungo i principali fiumi, con particolare attenzione all’Adige che sta attraversando Verona con livelli vicini alla soglia critica. Nella provincia di Rovigo, ci sono segnalazioni di infiltrazioni negli argini e nelle campagne, ma senza danni significativi. Per quanto riguarda il Livenza, si prevede un aumento dei livelli nelle sezioni friulane che raggiungerà il Veneto nelle prossime ore, secondo quanto comunicato dal centro regionale della Protezione Civile.

