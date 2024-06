Mattarella al Centro Europeo per l’Osservazione della Terra: “la ricerca non ha frontiere”

MeteoWeb

Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato in visita presso il Centro Europeo per l’osservazione della terra di Frascati, centro di eccellenza dell’ESA che si avvale dell’uso di tecnologie avanzate. “Sono lieto di potervi salutare e ringraziare – ha affermato Mattarella – Occuparsi dei fenomeni che riguardano la Terra consente benefici sempre più ampi grazie alle strumentazioni disponibili sempre migliori, in quegli ambiti in cui si manifesta la fragilità, per esempio la siccità, quindi l’Esa fornisce un contributo di grande rilievo e svolge un ruolo di avanguardia oltre a trasmettere un messaggio importante, collaborando con tanti Paesi, sottolinea anche che la ricerca non ha confini non ha frontiere e questo è quello che fa crescere l’umanità. È un messaggio importante in questo momento di grande tensione, dimostrare quanto sia importante la collaborazione, è un messaggio concretamente efficace“.

“L’ESA riveste un ruolo cruciale come riferimento per il nostro tessuto industriale – ha aggiunto Mattarella – con le università, con altri enti di ricerca ed è una spinta per la crescita culturale del nostro Paese. Ringrazio per quanto qui si fa. Lo spazio è sempre più una dimensione dominante nella vita dell’umanità, da qui esce un messaggio, perché lo spazio sia sempre un ambito di collaborazione scientifica internazionale, un luogo comune, messaggio importante: lo spazio rimanga un luogo comune dell’umanità“.

