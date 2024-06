Maturità, oggi seconda prova scritta: greco per il liceo Classico e matematica per lo Scientifico

MeteoWeb

Oggi è in programma la seconda prova dell’esame di Maturità che quest’anno prevede il greco al liceo Classico, matematica per lo Scientifico, lingua e cultura straniera 3 per il liceo Linguistico, mentre il Liceo delle Scienze umane avrà Scienze Umane, con l’opzione Economico-sociale che prevede Diritto ed Economia politica. Per l’Artistico si tratterà delle Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi, per il liceo Musicale, Teoria, Analisi e Composizione e per il liceo Coreutico, Tecniche della danza.

Per quanto riguarda gli Istituti Tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, ed Economia aziendale e Geopolitica per l’articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing”. Per l’indirizzo “Turismo“, le materie saranno Discipline turistiche e aziendali, mentre per “Costruzioni, Ambiente e Territorio” – a seconda dell’opzione – saranno Topografia, Tecnologie del legno e delle costruzioni e Tecnologie e gestione del territorio. Gli indirizzi “Informatica e Telecomunicazioni” affronteranno entrambi “Sistemi e reti”. Per “Grafica e Comunicazione”, la materia sarà Progettazione multimediale.

Negli Istituti professionali, invece, la seconda prova si concentra sulle competenze finali e sui nuclei tematici fondamentali dell’indirizzo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.