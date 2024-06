Meteo Carini, le previsioni per il weekend 28 – 30 Giugno

MeteoWeb

Nel fine settimana a Carini si prevedono condizioni meteorologiche stabili e gradevoli. Le giornate saranno caratterizzate da cieli sereni e temperature in aumento, con brezze leggere provenienti da varie direzioni. Tuttavia, Domenica potrebbe registrare un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio, pur mantenendo temperature elevate. In conclusione, un weekend all’insegna del bel tempo, ideale per godersi le giornate all’aperto.

Venerdì 28 Giugno

Nel weekend che si avvicina, iniziamo con le previsioni per Venerdì 28 Giugno a Carini. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,9°C e una leggera brezza proveniente dall’Est con velocità fino a 15,9km/h. La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento, raggiungendo i +28,2°C alle 09:00 con una brezza che si intensificherà leggermente. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +29°C. Il vento soffierà dall’Est – Nord Est con raffiche fino a 22,8km/h. Infine, la sera si concluderà con un cielo sereno, una temperatura di +24,1°C e una leggera brezza proveniente dall’Est.

Sabato 29 Giugno

Per il secondo giorno del weekend, Sabato 29 Giugno, le condizioni meteorologiche a Carini si manterranno stabili. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +23,8°C e una brezza leggera proveniente dall’Est. La mattina inizierà con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +28,8°C alle 09:00. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno fino a +30,2°C. Il vento soffierà dall’Est – Nord Est con raffiche vivaci fino a 23,7km/h. Infine, la sera si presenterà con un cielo sereno, una temperatura di +24,6°C e una brezza leggera proveniente dal Sud Ovest.

Domenica 30 Giugno

Per concludere il fine settimana, Domenica 30 Giugno, le condizioni meteorologiche a Carini subiranno una leggera variazione. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,5°C e una brezza leggera proveniente dall’Ovest – Sud Ovest. La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento, raggiungendo i +29,6°C alle 09:00. Nel pomeriggio, si potranno osservare nubi sparse con una copertura del 68% e temperature intorno ai +30,3°C. Il vento soffierà dall’Est – Nord Est con raffiche vivaci fino a 23km/h. Infine, la sera si presenterà con nubi sparse, una temperatura di +26,4°C e una brezza leggera proveniente dall’Est – Sud Est.

In conclusione, il fine settimana a Carini si preannuncia all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, Domenica potrebbe presentare un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio, pur mantenendo temperature elevate. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da brezze leggere a moderate provenienti da diverse direzioni. Buon weekend a tutti!

