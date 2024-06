Meteo Formigine, le previsioni per la prossima settimana 17 – 20 Giugno

MeteoWeb

Lunedì 17 Giugno

Notte: Durante la notte a Formigine, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai 16-17°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest a una velocità di circa 5-6km/h. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo con poche nuvole e una copertura nuvolosa al 11-15%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 25°C verso le 10:00, con una percezione di caldo intorno ai 24-25°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 5-6,7km/h, mantenendo l’umidità al 52-56%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5-13%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 27-28°C, con una percezione di caldo intorno ai 28-29°C. Il vento sarà sempre da Est – Nord Est a una velocità di 6,8-7,8km/h, mantenendo l’umidità al 50-51%.

Sera: In serata è previsto un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 8-31%. Le temperature si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 19-22°C, con una percezione di fresco intorno ai 19-20°C. Il vento sarà da Sud Ovest a una velocità di 5,7-8km/h, con un’umidità che aumenterà fino al 75%.

Martedì 18 Giugno

Notte: Durante la notte a Formigine, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa al 29-52%. Le temperature si manterranno intorno ai 17-19°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest a una velocità di circa 4,7-5,9km/h. L’umidità sarà del 68-70% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017-1018hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 12-16%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 25-27°C verso le 09:00, con una percezione di caldo intorno ai 24-25°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 4-5,8km/h, mantenendo l’umidità al 55-68%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5-20%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29-31°C, con una percezione di caldo intorno ai 29-32°C. Il vento sarà sempre da Nord Est a una velocità di 5,4-8,5km/h, mantenendo l’umidità al 45-49%.

Sera: In serata è previsto un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 59-81%. Le temperature si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 21-23°C, con una percezione di fresco intorno ai 21-22°C. Il vento sarà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 5,8-7,6km/h, con un’umidità che aumenterà fino al 73-76%.

Mercoledì 19 Giugno

Notte: Durante la notte a Formigine, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa al 31-72%. Le temperature si manterranno intorno ai 19-21°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest a una velocità di circa 4,5-5,9km/h. L’umidità sarà del 61-70% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo con cielo coperto e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 27-29°C verso le 10:00, con una percezione di caldo intorno ai 26-28°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 5,4-5,9km/h, mantenendo l’umidità al 65-67%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 95-100%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30-31°C, con una percezione di caldo intorno ai 30-32°C. Il vento sarà sempre da Sud Ovest a una velocità di 5,8-8,2km/h, mantenendo l’umidità al 45-48%.

Sera: In serata è previsto un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 42-65%. Le temperature si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 21-24°C, con una percezione di fresco intorno ai 21-23°C. Il vento sarà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 4,5-7,3km/h, con un’umidità che aumenterà fino al 73-79%.

Giovedì 20 Giugno

Notte: Durante la notte a Formigine, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa al 37-67%. Le temperature si manterranno intorno ai 21-22°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est a una velocità di circa 3,2-5,9km/h. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1019hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 26-53%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 27-29°C verso le 09:00, con una percezione di caldo intorno ai 26-28°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 3,2-6km/h, mantenendo l’umidità al 67-80%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 16-25%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28-30°C, con una percezione di caldo intorno ai 30-31°C. Il vento sarà sempre da Est – Nord Est a una velocità di 4,8-8,1km/h, mantenendo l’umidità al 59-66%.

Sera: In serata è previsto un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 42-59%. Le temperature si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 21-23°C, con una percezione di fresco intorno ai 21-22°C. Il vento sarà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 4,5-7,3km/h, con un’umidità che aumenterà fino al 76-79%.

