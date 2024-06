Meteo, le temperature massime di oggi: Puglia la Regione più calda, Liguria la più fredda | DATI

MeteoWeb

E’ stata una domenica di metà giugno decisamente fresca sull’Italia, rispetto alle medie del periodo. Con l’unica eccezione della Puglia, oggi la Regione più calda. Temperature oltre i +30°C in tutte le principali località della Regione. Il muro dei trenta gradi è stato superato soltanto in pochi altri casi isolati nel resto d’Italia, mentre in tutte le principali località siamo rimasti ben al di sotto rispetto alla norma. Una domenica decisamente fresca e gradevole.

Tutte le temperature massime di oggi, domenica 16 giugno, in Italia

+36°C a Foggia

a Foggia +35°C a Valenzano e Rutigliano

a Valenzano e Rutigliano +34°C a Bari , Fasano, Cerignola e Palo del Colle

a , Fasano, Cerignola e Palo del Colle +33°C a Lecce, Squinzano, Spinazzola, Bitonto, Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti e Caltanissetta

a Lecce, Squinzano, Spinazzola, Bitonto, Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti e Caltanissetta +32°C a Siracusa, Cosenza, Lucera e Francavilla Fontana

a Siracusa, Cosenza, Lucera e Francavilla Fontana +31°C a Bologna , Catania , Modena, Benevento, Foligno e Castrovillari

a , , Modena, Benevento, Foligno e Castrovillari +30°C a Reggio Calabria, Viterbo, Terni, Brindisi, Guidonia, Reggio Emilia, Altamura, Pisticci, Locorotondo, Tuscania, Barletta, Imola, Forlì, Faenza e Spoleto

a Reggio Calabria, Viterbo, Terni, Brindisi, Guidonia, Reggio Emilia, Altamura, Pisticci, Locorotondo, Tuscania, Barletta, Imola, Forlì, Faenza e Spoleto +29°C a Palermo , Messina , Taranto , Mantova, Ferrara, Ravenna, Cremona, Cesena, Frosinone, Latina, Cassino, Terracina, Capua, Martina Franca, Senigallia, Pesaro, Bisceglie, Fano, Tivoli, Campobasso e Casale Monferrato

a , , , Mantova, Ferrara, Ravenna, Cremona, Cesena, Frosinone, Latina, Cassino, Terracina, Capua, Martina Franca, Senigallia, Pesaro, Bisceglie, Fano, Tivoli, Campobasso e Casale Monferrato +28°C a Roma , Napoli , Firenze , Verona , Perugia, Padova, Parma, Rimini, Caserta, Piacenza, Vicenza, Treviso, Siena, Vico Equense, Agropoli, Battipaglia, Pordenone, Codogno, Marsala, Sabaudia, Gaeta e Pantelleria

a , , , , Perugia, Padova, Parma, Rimini, Caserta, Piacenza, Vicenza, Treviso, Siena, Vico Equense, Agropoli, Battipaglia, Pordenone, Codogno, Marsala, Sabaudia, Gaeta e Pantelleria +27°C a Cagliari , Trieste , Brescia, Bergamo, Pescara, Avellino, Pomigliano d’Arco, Sorrento, Catanzaro, Gallipoli, Trento, Bolzano, Rovereto, Udine, Fermo, Lodi, Alessandria, Arezzo, Tarquinia, Ponza e Bassano del Grappa

a , , Brescia, Bergamo, Pescara, Avellino, Pomigliano d’Arco, Sorrento, Catanzaro, Gallipoli, Trento, Bolzano, Rovereto, Udine, Fermo, Lodi, Alessandria, Arezzo, Tarquinia, Ponza e Bassano del Grappa +26°C a Milano , Torino , Venezia , Novara, Sassari, Ancona, L’Aquila, Termoli, Olbia, Como, Merano, Sondrio, Oristano, Olbia, Vieste, Piombino, San Benedetto del Tronto, Asti e Aosta

a , , , Novara, Sassari, Ancona, L’Aquila, Termoli, Olbia, Como, Merano, Sondrio, Oristano, Olbia, Vieste, Piombino, San Benedetto del Tronto, Asti e Aosta +25°C a Salerno, Pisa, Verbania, Cantù, Pinerolo e Belluno

a Salerno, Pisa, Verbania, Cantù, Pinerolo e Belluno +24°C a La Spezia, Varese, Biella, Cuneo, Viareggio e Saluzzo

a La Spezia, Varese, Biella, Cuneo, Viareggio e Saluzzo +23°C a Genova , Savona, Chiavari, Domodossola e Albenga

a , Savona, Chiavari, Domodossola e Albenga +22°C a Ventimiglia

