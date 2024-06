Previsioni Meteo Lombardia: peggioramento da domani, forte maltempo nel weekend

MeteoWeb

“L’espansione di un’area di alta pressione dal Nord Africa garantirà ancora 12-18 ore di tempo in prevalenza asciutto“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. Da domani, sabato 8, “il tempo tenderà progressivamente a peggiorare per l’avvicinamento di una struttura di bassa pressione dalla Penisola Iberica, che soprattutto domenica pomeriggio-sera apporterà piogge e temporali diffusi, anche di forte intensità. La prima parte della nuova settimana sarà instabile con piogge su molte zone, specie su Alpi e Prealpi. In quest’ultima fase le temperature saranno in progressiva diminuzione fino a portarsi al di sotto delle medie del periodo“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta spiccata variabilità su Alpi e Prealpi, in prevalenza poco nuvoloso su pianura e Appennino.

Precipitazioni: possibili al mattino sulle Prealpi Occidentali, maggiormente probabili sotto forma di rovesci e temporali su Alpi e Prealpi nel corso del pomeriggio, localmente anche di forte intensità, non escluso l’interessamento anche dell’alta pianura. Attenuazione dei fenomeni in serata.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 16-20 °C, massime tra 28-32 °C.

Zero termico: tra 3800-4000 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, a regime di brezza nelle valli e lungo i laghi. In quota sulle Alpi deboli da sud-ovest.

