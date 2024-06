Meteo Macerata, le previsioni per domani giovedì 6 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 6 Giugno a Macerata indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede cielo sereno con temperature in lieve aumento, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse che potrebbero coprire parzialmente il cielo. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 26-27°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si abbasseranno fino a +17°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Est – Sud Est con intensità variabile tra i 6-10 km/h.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10% e temperature in aumento fino a raggiungere i +25-26°C verso le 11:00. Il vento sarà debole, con velocità intorno ai 4-5 km/h proveniente da Nord Est.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 43% con la comparsa di nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 26°C con vento proveniente da Est – Nord Est con raffiche fino a 12 km/h.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nubi, con una copertura nuvolosa intorno al 8% e temperature che scenderanno gradualmente fino a +17-18°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud – Sud Est con velocità intorno ai 4-5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Macerata per Giovedì 6 Giugno indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno al mattino, nubi sparse nel pomeriggio e nuovamente sereno in serata. Le temperature si manterranno gradevoli, con massime intorno ai 26°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e di vestirsi adeguatamente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 6 Giugno a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.8° perc. +15.4° Assenti 8.6 SO max 8.4 Libeccio 77 % 1017 hPa 3 cielo sereno +14.9° perc. +14.5° Assenti 8.1 OSO max 7.9 Libeccio 77 % 1017 hPa 6 cielo sereno +19.5° perc. +19.2° Assenti 3.9 NO max 4.9 Maestrale 66 % 1018 hPa 9 cielo sereno +24.6° perc. +24.4° Assenti 3.4 NNE max 4.9 Grecale 51 % 1018 hPa 12 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 7.9 ENE max 14.4 Grecale 45 % 1017 hPa 15 nubi sparse +25.1° perc. +25° Assenti 8.9 E max 7.4 Levante 52 % 1017 hPa 18 poche nuvole +20.8° perc. +20.8° Assenti 6.7 ESE max 8 Scirocco 73 % 1017 hPa 21 cielo sereno +17.8° perc. +17.8° Assenti 6.8 SO max 6.6 Libeccio 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:26 e tramonta alle ore 20:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.