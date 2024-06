Meteo Paternò, le previsioni per domani mercoledì 26 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 26 Giugno a Paternò si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 34,5°C intorno alle ore 12:00, mentre le temperature minime si attesteranno sui 21,1°C durante la notte.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, con una leggera brezza proveniente dal Sud. Nel pomeriggio, le temperature massime si faranno sentire, con un picco intorno ai 34,5°C. La brezza leggera proveniente dal Sud Est contribuirà a rendere più sopportabile il caldo.

Nel corso della sera, le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai 23°C. Il vento proveniente dal Nord Ovest porterà una brezza leggera che accompagnerà il tramonto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paternò per Mercoledì 26 Giugno indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e venti leggeri. Le condizioni meteo si preannunciano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e di mantenere adeguata idratazione durante le ore più calde della giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 26 Giugno a Paternò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.2° perc. +22.2° Assenti 1.2 SSO max 5 Libeccio 67 % 1011 hPa 3 cielo sereno +21.2° perc. +21.3° Assenti 3.3 ONO max 4.2 Maestrale 71 % 1010 hPa 6 cielo sereno +25° perc. +25° Assenti 2.9 SO max 2.6 Libeccio 54 % 1011 hPa 9 cielo sereno +30.8° perc. +30° Assenti 5.4 S max 8.4 Ostro 35 % 1010 hPa 12 cielo sereno +34.5° perc. +33° Assenti 10.8 SE max 18.9 Scirocco 24 % 1009 hPa 15 cielo sereno +30.8° perc. +30.5° Assenti 15.2 ESE max 18.5 Scirocco 39 % 1010 hPa 18 cielo sereno +26.8° perc. +27.4° Assenti 8.8 ESE max 12.7 Scirocco 53 % 1011 hPa 21 cielo sereno +23.3° perc. +23.5° Assenti 1.6 NO max 5.7 Maestrale 67 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:41 e tramonta alle ore 20:25

