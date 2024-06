Meteo Perugia, le previsioni per domani lunedì 24 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 24 Giugno a Perugia mostrano una giornata caratterizzata da vari cambiamenti climatici. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 56% al 95%. Le temperature si attesteranno tra i +16,7°C e i +21,8°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità compresa tra i 4,9km/h e i 9km/h. L’umidità sarà intorno al 61% – 76%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1011hPa – 1012hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare con l’aumento della probabilità di pioggia. Le precipitazioni saranno moderate, con intensità che varierà tra 0.4mm e 1.97mm. La copertura nuvolosa raggiungerà il 90%, mentre le temperature si manterranno intorno ai +21,2°C – +22,7°C. Il vento continuerà a provenire da Nord – Nord Est con una velocità compresa tra i 5,7km/h e i 10,1km/h. L’umidità aumenterà fino al 70%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1011hPa.

In serata, le precipitazioni si attenueranno, ma la probabilità di pioggia rimarrà alta. Le temperature caleranno fino a +14,6°C – +18,4°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento si dirigerà da Nord – Nord Est con una velocità tra 1,2km/h e 8,9km/h. L’umidità aumenterà fino al 92%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa – 1012hPa.

In conclusione, Lunedì 24 Giugno a Perugia sarà caratterizzato da un inizio di giornata con nubi sparse e temperature gradevoli, seguito da un pomeriggio instabile con piogge moderate e copertura nuvolosa elevata. La sera vedrà un miglioramento delle condizioni, ma con probabilità di pioggia persistente. Per i prossimi giorni, è consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo per adattarsi ai repentini cambiamenti climatici nella zona di Perugia.

Tutti i dati meteo di Lunedì 24 Giugno a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +13.9° perc. +13.5° 0.13 mm 1.9 ENE max 2.4 Grecale 81 % 1012 hPa 3 poche nuvole +12.6° perc. +12.2° prob. 42 % 3.1 NNE max 3.1 Grecale 87 % 1012 hPa 6 nubi sparse +16.7° perc. +16.4° prob. 44 % 4.9 NNE max 6.2 Grecale 76 % 1012 hPa 9 nubi sparse +21.8° perc. +21.6° prob. 33 % 9 N max 9.2 Tramontana 61 % 1011 hPa 12 pioggia moderata +22.6° perc. +22.6° 1.02 mm 10.1 NNE max 8.9 Grecale 64 % 1011 hPa 15 pioggia moderata +21.2° perc. +21.2° 1.86 mm 5.7 NNE max 5.9 Grecale 70 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +18.8° perc. +19° 0.12 mm 2.9 NNE max 6.7 Grecale 83 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +15.3° perc. +15.2° 0.1 mm 3 NNE max 3.4 Grecale 92 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:32 e tramonta alle ore 20:54

