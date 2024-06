Meteo Perugia, le previsioni per domani venerdì 21 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 21 Giugno a Perugia prevedono una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Est – Nord Est.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 31°C verso le ore 09:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con una velocità fino a 12,5km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà, con la presenza di nubi sparse che copriranno fino al 74% del cielo. Le temperature massime saranno di circa 36°C, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 30,2km/h da Ovest – Sud Ovest.

In serata, le nubi sparse continueranno a persistere con una copertura intorno al 50%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 20°C, mentre la brezza di vento proveniente da Ovest – Sud Ovest potrà raggiungere i 12,7km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Perugia indicano un’alternanza di giornate soleggiate e parzialmente nuvolose, con temperature che si manterranno elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adottare le dovute precauzioni in caso di forte caldo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 21 Giugno a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.5° perc. +21.4° Assenti 4.2 ENE max 4.1 Grecale 68 % 1017 hPa 3 cielo sereno +20.1° perc. +20.1° Assenti 4 NE max 4 Grecale 74 % 1016 hPa 6 cielo sereno +24.7° perc. +24.8° Assenti 3.6 E max 4.5 Levante 62 % 1016 hPa 9 cielo sereno +31.2° perc. +30.9° Assenti 7.3 SSE max 12.5 Scirocco 38 % 1015 hPa 12 cielo sereno +35.9° perc. +34.6° Assenti 7.4 S max 20 Ostro 23 % 1014 hPa 15 nubi sparse +33.7° perc. +32.3° prob. 6 % 23.5 OSO max 30.2 Libeccio 26 % 1012 hPa 18 nubi sparse +27.2° perc. +27.3° Assenti 4.1 SSO max 5.3 Libeccio 45 % 1013 hPa 21 nubi sparse +21.3° perc. +20.9° prob. 6 % 5.4 OSO max 8.6 Libeccio 55 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:31 e tramonta alle ore 20:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.