Previsioni Meteo Piemonte: temporali pomeridiani dalle vallate alpine alla pianura

“Nel pomeriggio odierno la parziale rimonta di un promontorio anticiclonico di origine subtropicale sul Mediterraneo occidentale favorisce condizioni stabili, seppure con nubi sparse dovute ad avvezione umida nei bassi strati. Da domani una vasta zona depressionaria, centrata sulle Isole Britanniche, si sposterà gradualmente verso la Germania contrapponendosi alla ulteriore risalita del campo barico sull’Italia“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Sul Piemonte, che in questa configurazione si troverà al confine tra le due strutture, aumenteranno parzialmente le condizioni di instabilità con rovesci e temporali pomeridiani nelle vallate alpine, in possibile transito sulle pianure occidentali nel corso del pomeriggio. Sabato l’erosione del bordo occidentale dell’area di alta pressione, causato dall’ingresso della saccatura europea verso l’arco alpino, determinerà tempo ancora perturbato a ridosso dei settori alpini“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo poco nuvoloso sulle Alpi con aumento della copertura dalle ore centrali; altrove nuvolosità irregolare al mattino in progressiva attenuazione, nuvoloso per addensamenti compatti sul settore appenninico. Velature in transito nel corso della giornata. Dalle ore centrali rovesci e temporali sparsi nelle vallate alpine, deboli o localmente moderati, in possibile transito sulle pianure adiacenti. Zero termico sostanzialmente stazionario sui 3800-3900 m. Temperature in aumento. Sulle Alpi deboli occidentali, venti in intensificazione dal pomeriggio con rinforzi nelle vallate occidentali; altrove deboli, meridionali su fascia appenninica, Astigiano ed Alessandrino e di direzione variabile sui restanti settori.

