Meteo Roma, sbalzi termici clamorosi: massime di +26°C sulla costa, +34°C a Tor Cervara | DATI

MeteoWeb

Giornata molto particolare a Roma quella di venerdì 7 giugno sotto il profilo meteorologico. Nella Capitale, infatti, abbiamo avuto grandi sbalzi termici a causa delle correnti occidentali, provenienti dal Tirreno cariche di umidità: ecco perchè sulla costa ha fatto fresco, molto fresco, con +26°C di temperatura massima a Fiumicino, in alcuni casi addirittura +25°C tanto che Ladispoli s’è fermata addirittura a +24,8°C.

Al contrario, ha fatto decisamente caldo nelle zone interne, con valori di +35°C lungo tutta la valle del Tevere fino a Torrita Tiberina e un picco di +37°C a Poggio dell’Ellera. In città, invece, il valore più alto è stato di +34°C a Tor Cervara e poi +33°C al Flaminio e +32°C a Villa Torlonia, fino a +29°C da Primavalle a Portuense fino alla Magliana e a Tor diValle, in tutto il quadrante occidentale della città.

Attenzione al weekend: sabato sarà una giornata ancora mite e soleggiata, ma domenica torna il maltempo con piogge e temporali a tratti intensi nel pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.