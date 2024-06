Allerta Meteo, forte maltempo nel weekend delle elezioni europee: domenica pioverà su gran parte d’Italia

MeteoWeb

Altro che caldo, altro che mare e sole. Il meteo non influenzerà il weekend delle elezioni europee, almeno non come molti stanno raccontando parlando di gente che non andrà a votare preferendo il mare. Il tempo, infatti, non consentirà affatto di andare a mare se non per qualche ora nella giornata di sabato. Le urne, però, saranno aperte anche tutta la giornata di domenica, quando invece su mezza Italia il tempo sarà pessimo, brutto e piovoso, ma anche freddo.

Già sabato sera avremo forti temporali al Nord, ma sarà anche una giornata mite, soleggiata e calda al Centro/Sud e in generale fino al primo pomeriggio anche al Nord (le urne, però, apriranno alle ore 15:00 e i seggi rimarranno aperti fino alle 23:00). Domenica si vota no stop dalle 07:00 alle 23:00, e il tempo sarà pessimo tutto il giorno in tutta l’Italia settentrionale, e su buona parte del Centro. Pioverà con forti temporali in Sardegna, nel Lazio e nel pomeriggio anche in Toscana. Molte nubi interesseranno anche le Regioni adriatiche, mentre al Sud farà caldo ma ci sarà vento di scirocco e tanta sabbia del Sahara. Attenzione al Nord: domenica sera avremo temporali davvero violentissimi in Piemonte e Lombardia.

Insomma, nel weekend le condizioni meteo saranno orientate al maltempo su gran parte d’Italia, tanto che è già stata diramata l’allerta meteo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.