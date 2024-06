Meteo Treviso, le previsioni per domani domenica 16 giugno

MeteoWeb

Domenica 16 Giugno a Treviso si prevede un’alternanza di condizioni meteorologiche che influenzeranno la giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una probabilità di copertura nuvolosa che varia tra il 49% e il 83%. Le temperature si manterranno intorno ai +16°C fino a salire gradualmente fino a raggiungere i +20°C verso le 07:00 con cielo coperto al 99%. Durante la mattinata, si prevede la presenza di piogge leggere con una probabilità che varia tra il 72% e il 98%, con temperature che oscilleranno tra i +21°C e i +24°C.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona con piogge leggere che potrebbero intensificarsi, portando a una copertura nuvolosa del 100% e temperature che si manterranno attorno ai +24°C. Nel tardo pomeriggio e sera, la probabilità di pioggia diminuirà gradualmente, ma si manterrà comunque intorno al 42% fino al 2% verso le 23:00. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +18°C.

Le condizioni del vento saranno prevalentemente di brezza leggera con intensità che varierà tra i 4,8km/h e i 10,8km/h, proveniente principalmente da direzioni Nord, Nord Est, Est e Sud Est. L’umidità sarà elevata durante l’intera giornata, con valori che si manterranno tra il 61% e il 94%.

In conclusione, Domenica 16 Giugno a Treviso si prospetta una giornata caratterizzata da piogge leggere e nubi sparse, con temperature che si manterranno gradevoli e venti di brezza leggera. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

0 pioggia leggera +16.4° perc. +16.5° 0.1 mm 14.2 NNE max 27 Grecale 92 % 1011 hPa 3 nubi sparse +16.1° perc. +16.1° prob. 34 % 10.2 NNE max 15.7 Grecale 92 % 1011 hPa 6 nubi sparse +19° perc. +19° prob. 36 % 7.3 NE max 11.2 Grecale 81 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +22.4° perc. +22.5° 0.17 mm 4.8 ENE max 5.1 Grecale 70 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +24.4° perc. +24.5° 0.37 mm 4.8 SSO max 7.3 Libeccio 61 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +24.4° perc. +24.5° 0.43 mm 3.1 SSE max 5 Scirocco 62 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +21.9° perc. +22.2° 0.15 mm 8.5 SE max 10.8 Scirocco 79 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +18.6° perc. +18.7° 0.12 mm 5.7 NNE max 6.4 Grecale 86 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:21 e tramonta alle ore 21:03

