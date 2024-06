Meteo Vicenza, le previsioni per domani mercoledì 12 giugno

MeteoWeb

Mercoledì 12 Giugno a Vicenza si prevedono condizioni meteo mutevoli con alternanza di nubi sparse, cielo coperto e piogge leggere. Le temperature si manterranno fresche, con valori compresi tra i +14,7°C e i +19,7°C. L’umidità sarà abbastanza elevata, oscillando tra il 68% e il 95%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1011hPa – 1016hPa.

Nelle prime ore del giorno, a partire dalla notte e fino alla mattina, il cielo sarà prevalentemente coperto con possibilità di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +15°C. Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma le precipitazioni potrebbero persistere.

Nel pomeriggio, le nubi sparse prevarranno con temperature che raggiungeranno i +19,7°C. La probabilità di piogge leggere sarà ancora presente, ma in diminuzione rispetto alle ore precedenti.

In serata, il cielo si coprirà nuovamente con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +15°C – +16°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 12 Giugno a Vicenza indicano un giorno caratterizzato da instabilità atmosferica con possibili piogge leggere e temperature fresche. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del tempo e munirsi di un ombrello in caso di precipitazioni. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vicenza per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 12 Giugno a Vicenza

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.2° perc. +15° prob. 48 % 7.9 NE max 18.6 Grecale 88 % 1011 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° prob. 73 % 7.4 NNE max 22.4 Grecale 90 % 1011 hPa 6 cielo coperto +16.9° perc. +16.9° prob. 72 % 6.4 NNE max 18 Grecale 84 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +17.3° perc. +17° 0.13 mm 8.8 NNO max 13.1 Maestrale 72 % 1013 hPa 12 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° prob. 59 % 10.9 N max 15.8 Tramontana 69 % 1014 hPa 15 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° prob. 39 % 11.6 NE max 14.8 Grecale 65 % 1014 hPa 18 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° prob. 50 % 9.5 ENE max 21.9 Grecale 76 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° prob. 46 % 6.9 NE max 21 Grecale 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:24 e tramonta alle ore 21:04

