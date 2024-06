Miliardario giapponese rinuncia al viaggio attorno alla Luna con Starship

MeteoWeb

Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa ha annunciato che rinuncerà al suo viaggio attorno alla Luna con la navicella Starship di SpaceX. Questo annuncio segna la fine del progetto dearMoon, iniziato nel 2018 con la promessa di un volo privato attorno alla Luna entro il 2023.

Maezawa aveva firmato un contratto con SpaceX nel 2018, basando le sue aspettative sulla possibilità che il volo dearMoon sarebbe stato lanciato entro la fine del 2023. Tuttavia, i ritardi nello sviluppo della navicella Starship hanno reso incerto il calendario di lancio. “È un progetto di sviluppo, quindi le cose stanno così,” ha dichiarato Maezawa. “Non è ancora chiaro quando Starship sarà pronta per il lancio“.

Lo sviluppo di Starship

Starship di SpaceX, insieme al booster Super Heavy, costituisce il razzo più alto e potente mai costruito. Il primo volo di prova senza equipaggio è stato lanciato nell’aprile del 2023, ma non ha raggiunto lo Spazio. Un 2° test a novembre dello stesso anno ha volato più in alto, ma anch’esso è fallito. Solo il 14 marzo di quest’anno Starship ha raggiunto lo Spazio, raggiungendo la velocità orbitale, ma sia la navicella che il booster non sono sopravvissuti fino ai punti di ammaraggio previsti.

SpaceX sta attualmente preparando il 4° volo di prova di Starship, previsto per il 5 giugno, come parte dello sviluppo per una missione con equipaggio che porterà gli astronauti del programma Artemis della NASA sulla Luna entro il 2026.

L’incertezza riguardo alla disponibilità della Starship ha portato Maezawa a cancellare il progetto dearMoon. “Non posso pianificare il mio futuro in questa situazione e mi sento in colpa nel far aspettare i membri dell’equipaggio più a lungo,” ha scritto Maezawa su X. “Mi scuso con coloro che erano entusiasti per questo progetto“.

Sogni lunari

Nel dicembre 2022, Maezawa aveva selezionato un equipaggio di 8 artisti e creatori per accompagnarlo nel volo dearMoon, ma ora i loro sogni lunari sono infranti. Tra i membri dell’equipaggio selezionati c’erano Tim Dodd, creatore del canale YouTube Everyday Astronaut, il DJ e produttore di musica elettronica Steve Aoki, l’artista e coreografo Yemi A.D., il fotografo Karim Iliya, il regista Brendan Hall, l’attore televisivo indiano Dev Joshi e il rapper sudcoreano T.O.P. Due membri di riserva erano la danzatrice Miyu e la snowboarder Kaitlyn Farrington.

Quando Maezawa aveva annunciato la missione dearMoon nel 2018, il CEO di SpaceX, Elon Musk, aveva affermato che il programma Starship avrebbe necessitato di circa 5 miliardi di dollari per essere avviato, con Maezawa che avrebbe contribuito con una parte significativa di quei fondi. Da allora, SpaceX ha ottenuto un contratto con la NASA per portare gli astronauti della missione Artemis III sulla Luna entro il 2026, oltre a un test di atterraggio senza equipaggio.

Nel frattempo, il miliardario americano Jared Isaacman ha prenotato il primo volo orbitale con equipaggio di Starship come parte del suo programma Polaris, che prevede anche la prima passeggiata spaziale privata su una capsula Dragon di SpaceX entro quest’anno. Inoltre, un altro viaggio privato attorno alla Luna è stato prenotato dal miliardario Dennis Tito e sua moglie Akiko.

