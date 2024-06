Tragico incidente: morto l’astronauta William Anders, scattò la celebre foto “Earthrise”

MeteoWeb

Il mondo dello Spazio e dell’aviazione è in lutto per la perdita di William Anders, l’ex astronauta dell’Apollo 8 famoso per aver scattato l’iconica foto “Earthrise“. Anders, che aveva 90 anni, è deceduto in seguito a un incidente aereo avvenuto nello Stato di Washington. L’evento tragico è stato confermato dal figlio, Greg Anders, che ha riferito la notizia della morte del padre. L’aereo, un Beech A45, è caduto in acqua e si è rapidamente inabissato nei pressi dell’estremità nord dell’isola di Jones. Secondo le autorità e la Federal Aviation Association, Anders era l’unica persona a bordo dell’aereo.

Morto William Anders, ingegnere e pilota collaudatore, carriera brillante e avventurosa

William Anders, nato nel 1933, ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’esplorazione spaziale con la sua partecipazione alla missione Apollo 8. Durante questa missione, nel 1968, scattò una delle fotografie più celebri e significative di tutti i tempi, “Earthrise“, che ritrae la Terra sorgere sopra l’orizzonte lunare. Questa immagine non solo ha cambiato la percezione della nostra posizione nell’universo, ma è diventata anche un simbolo potente per il movimento ambientalista.

Anders, ingegnere e pilota collaudatore, ha avuto una carriera brillante e avventurosa, culminata nella storica missione Apollo 8, la prima a orbitare attorno alla Luna. La sua fotografia “Earthrise” ha catturato l’immaginazione del pubblico mondiale e ha evidenziato la fragilità e la bellezza del nostro pianeta visto dallo Spazio.

