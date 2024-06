New York si conferma capitale della pizza negli USA

MeteoWeb

La miglior pizzeria degli Stati Uniti d’America è ancora a New York, secondo ‘50 Top Pizza‘, la guida più influente al mondo in fatto di pizza. Per il terzo anno consecutivo è salita sul gradino più alto del podio ‘Una Pizza Napoletana’ di Anthony Mangieri, per il secondo posto ci si sposta sulla West Coast, con ‘Tony’s Pizza Napoletana’ a San Francisco, mentre per il terzo posto si torna verso est, a Philadelphia, con ‘Pizzeria Beddia’. New York è la città USA più rappresentata con ben 17 pizzerie in guida.

La cerimonia di premiazione si è svolta a proprio a New York, all’interno del Chelsea Market e in coincidenza con la giornata di chiusura del Fancy Food, la più grande fiera agro alimentare negli USA, e dove il padiglione italiano era presente con circa 300 aziende.

Tra i primi dieci posti della classifica delle miglior pizzerie ci sono Ribalta a New York al quarto posto, al quinto Ken’s Artisan Pizza a Portland, al sesto Jay’s a Kenmore; a seguire, Dan Antonio a New York, Pizzeria Sei a Los Angeles, La Leggenda a Miami, Robert’s a Chicago.

Novità del 2024 è ’50 Top Pizza Slice USA 2024′, la top ten delle migliori pizza slice. Al primo posto c’è ancora una pizzeria della Grande Mela, L’industrie Pizzeria, al secondo Slice&Pie, a Washington, al terzo Taglio, a Mineola.

