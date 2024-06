La missione si allunga: nuovo rinvio per il rientro del “taxi spaziale” Starliner

MeteoWeb

Boeing dovrà attendere ancora per il rientro del suo primo veicolo spaziale con equipaggio, Starliner, dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il 5 giugno il Crew Flight Test (CFT) ha portato a bordo dell’avamposto spaziale gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams. Il giorno successivo, la navetta si è agganciata alla ISS. L’obiettivo della missione era completare una verifica completa in orbita della navetta, e inizialmente si prevedeva che la missione durasse circa una settimana. Tuttavia, ora il rientro dell’equipaggio sulla Terra non avverrà prima del 22 giugno.

Nel frattempo Wilmore e Williams, effettueranno ulteriori controlli su Starliner, tra cui un test di accensione di 7 degli 8 propulsori posteriori della navetta e una revisione delle operazioni del portellone. Inoltre, eseguiranno esercitazioni di “safe haven” che li prepareranno in caso di emergenza.

“Abbiamo un’opportunità incredibile di passare più tempo sulla stazione e di effettuare più test, che forniscono dati inestimabili unici,” ha affermato Mark Nappi, vicepresidente e responsabile del programma Commercial Crew di Boeing.

La missione CFT è stata progettata tenendo in considerazione un possibile ritardo, e Nappi ha spiegato che i team della NASA e di Boeing “hanno abbondante margine e tempo sulla stazione per massimizzare l’opportunità per tutti i partner di apprendimento“.

Si tratta del secondo rinvio della data di rientro programmata di Starliner. Il primo era stato annunciato il 9 giugno, posticipando il ritorno di Wilmore e Williams al 18 giugno: la ragione di quel ritardo era che gli inquilini della ISS necessitavano di più tempo per prepararsi e svolgere un’attività extraveicolare (EVA) originariamente prevista per il 13 giugno. Tuttavia, quell’EVA è stata cancellata a causa di problemi con una tuta spaziale, circa un’ora prima che gli astronauti della NASA Tracy Dyson e Matt Dominick lasciassero la Stazione.

Ora, Wilmore e Williams passeranno altri 4 giorni a bordo della Stazione, portando la loro permanenza totale a poco più di 2 settimane. La NASA non ha fornito una ragione per l’ultimo ritardo, ma ha programmato una conferenza stampa martedì 18 giugno per fornire ulteriori dettagli sulla nuova data di partenza e per esaminare le condizioni meteo per l’atterraggio previsto il 22 giugno.

