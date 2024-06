Oggi a Trieste soffia la bora, raffiche fino a 100 km/h

MeteoWeb

Oggi a Trieste soffia forte bora con raffiche che, dalla notte, non danno tregua e raggiungono quasi 100 km/h, nell’ambito di una perturbazione che interessa l’Italia. Al suolo, sull’Alto Adriatico, affluiscono correnti di bora, mentre in quota, sul Friuli Venezia Giulia, prevale un afflusso da Sud/Est più umido, specie verso le Alpi. Da ieri sera la bora è diventata progressivamente più intensa, ma è previsto un calo a partire da domani. A causa delle condizioni meteorologiche, il Comune di Trieste ha chiuso per oggi i giardini pubblici comunali.

La situazione ha richiesti una notevole attività per i Vigili del Fuoco, impegnati in una ventina di interventi. Inoltre, il vento di Nord/Est ha contribuito a sgomberare del tutto l’enorme quantità di mucillagini che si erano accumulate negli ultimi giorni nel golfo di Trieste, ora quasi del tutto ripulito.

