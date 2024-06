Oggi è l’Asteroid Day: 116 anni fa l’evento di Tunguska, un monito per la Terra

MeteoWeb

Oggi 30 giugno si celebra l’Asteroid Day, una giornata dedicata alla sensibilizzazione sul rischio di impatti di asteroidi sulla Terra. Questo evento annuale ha radici profonde nella storia del nostro pianeta e richiama alla memoria un incidente che ha avuto luogo 116 anni fa: l’evento di Tunguska. Quest’ultimo, uno dei più potenti e misteriosi impatti registrati nella storia moderna, rappresenta un monito per l’umanità sulla necessità di monitorare e studiare gli oggetti celesti che solcano il nostro Sistema Solare.

L’evento di Tunguska

Il 30 giugno 1908 una massiccia esplosione scosse la remota regione della Siberia centrale, nei pressi del fiume Tunguska Pietrosa. L’evento, noto come esplosione di Tunguska, rase al suolo circa 2.150 chilometri quadrati di foresta, abbattendo milioni di alberi e provocando un’onda d’urto percepita fino a centinaia di chilometri di distanza. Fortunatamente, l’area colpita era scarsamente popolata e non si registrarono vittime umane dirette.

L’esatta natura dell’oggetto che causò l’esplosione rimane oggetto di dibattito. La teoria più accreditata suggerisce che un asteroide o una cometa, con un diametro stimato tra i 50 e i 60 metri, sia entrato nell’atmosfera terrestre e sia esploso a un’altitudine di circa 5-10 chilometri. L’energia sprigionata dall’esplosione è stata stimata equivalente a quella di 10-15 megatoni di TNT, circa mille volte più potente della bomba atomica sganciata su Hiroshima.

La nascita dell’Asteroid Day

L’Asteroid Day è stato istituito nel 2014 da un gruppo di scienziati, astronauti, artisti e sostenitori della causa, tra cui l’astrofisico britannico Brian May, chitarrista dei Queen. La data del 30 giugno è stata scelta proprio in commemorazione dell’evento di Tunguska, per ricordare l’importanza di essere preparati e informati sugli asteroidi potenzialmente pericolosi.

L’iniziativa ha ricevuto il sostegno delle Nazioni Unite, che nel 2016 hanno riconosciuto ufficialmente l’Asteroid Day come evento globale. L’obiettivo principale è sensibilizzare il pubblico e i governi sui rischi legati agli asteroidi e promuovere la ricerca scientifica per migliorare la nostra capacità di rilevare, tracciare e deviare eventuali minacce.

La minaccia degli asteroidi

Nonostante i progressi tecnologici, la minaccia rappresentata dagli asteroidi rimane concreta. Ogni giorno, la Terra è bombardata da circa 100 tonnellate di materiale extraterrestre, perlopiù polveri e piccoli frammenti che bruciano nell’atmosfera senza causare danni. Tuttavia, gli oggetti di dimensioni maggiori, sebbene rari, rappresentano un rischio significativo.

Il monitoraggio degli asteroidi è diventato una priorità per le agenzie spaziali di tutto il mondo. La NASA, tramite il programma Near-Earth Object Observations (NEO), e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), con il programma Space Situational Awareness (SSA), stanno lavorando per catalogare e tracciare gli asteroidi vicini alla Terra. Ad oggi, sono stati identificati oltre 27.000 NEO, ma molti altri rimangono ancora sconosciuti.

La difesa planetaria

Oltre alla rilevazione, sono in fase di sviluppo diverse tecnologie per deviare gli asteroidi potenzialmente pericolosi. Una delle missioni più significative è la Double Asteroid Redirection Test (DART) della NASA, lanciata nel novembre 2021. DART ha colpito con successo l’asteroide Dimorphos, una piccola luna dell’asteroide Didymos, alterandone la traiettoria. Questo esperimento ha fornito dati cruciali per sviluppare strategie di difesa planetaria efficaci.

Anche l’ESA sta lavorando su progetti simili, come la missione Hera, che collaborerà con DART per studiare l’efficacia dell’impatto e raccogliere informazioni dettagliate sull’asteroide e le sue caratteristiche fisiche.

L’Asteroid Day e l’importanza di osservare sul cielo

L’Asteroid Day ci ricorda l’importanza di vigilare sul cielo. L’evento di Tunguska, con la sua devastante potenza, è un chiaro esempio di come un impatto di asteroide possa influenzare la vita sulla Terra. Mentre la tecnologia avanza, è essenziale continuare a investire nella ricerca e nello sviluppo di strategie di difesa planetaria per proteggere il nostro pianeta da future minacce cosmiche.

La collaborazione internazionale e la consapevolezza pubblica sono fondamentali per affrontare questa sfida. In un’epoca in cui l’umanità ha raggiunto traguardi straordinari nello Spazio, la protezione del nostro pianeta dallo Spazio stesso deve essere una priorità.

